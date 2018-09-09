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Погода в Украине: начало недели будет дождливым

Погода 10 сентября
12:46 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Кратковременные дожди с грозами пройдут в Украине в начале недели.

В ближайшие сутки, 10 сентября, погоду Украины будет определять влажная воздушная масса с неизменной температурой, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

Так, в понедельник в стране пройдут кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днём 18-23°, на Закарпатье, восточной части и Приазовье местами 24-27°.

На западе Украины дожди с грозой. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градусов.

В Карпатах местами дождь. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины гроза. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градусов.

В центре Украины пройдут дожди. Температура воздуха ночью +12…+ 14 градусов, днем +19…+21 градусов.

На востоке Украины дожди с грозами. Температура воздуха ночью +13…+15 градуса, днем +25…+27 градусов.

На юге Украины дождь. Температура воздуха ночью +14…+16 градуса, днем +20…+22 градусов.

В Киеве - ночью умеренный, днём небольшой дождь; температура воздуха ночью 13-15°, днём около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 сентября самая высокая температура днём была 31,2 в 1909г., самая низкая ночью 4,1 в 1968г.

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На 11 сентября синоптики прогнозируют в Украине, кроме западных областей, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, на юге до 17°; днём 21-26°.

В Киеве - местами кратковременные дожди; температура воздуха ночью 12-14°, днём 22-24°.

9 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 18-22°, в Днепре в пределах Киева 20°.

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Новости Украины, Дожди, Осень, Погода 10 сентября, Прогноз погоды, Синоптики.
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