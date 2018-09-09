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Маккейну предлагают присвоить звание Героя Украины

Джон Маккейн
14:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: На сайте Президента Украины появилась петиция с просьбой присвоить покойному сенатору Д. Маккейну звание Героя Украины посмертно.

Петиция о посмертном присвоении сенатору Джону Маккейну звания Героя Украины опубликована на сайте Президента Украины, передает УНН.

"Предоставить сенатору Джону Маккейну звание Героя Украины посмертно", — предлагает автор инициативы Юлий Запорожский. Как отмечает он, американский сенатор, преданный друг Украины Джон Маккейн, сделал много для поддержки независимости и целостности Украины, поэтому ему надо присвоить звание Героя Украины посмертно. Петиция появилась на сайте два дня назад, 7 сентября. За это время она собрала 11 голосов из 25 тысяч необходимых для того, чтобы инициативу рассмотрел Президент. Сбор подписей продлится еще 90 дней.

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Новости Украины, Герой Украины, Джон Маккейн, Петиция, Президент Украины, Украина.
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1 Комментарий
  • Микола 09.09.2018 15:14

    тупий,ще тупішій - певно людина таким чином вирішила привернути до себе увагу....

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