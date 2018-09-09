Маккейну предлагают присвоить звание Героя Украины

Петиция о посмертном присвоении сенатору Джону Маккейну звания Героя Украины опубликована на сайте Президента Украины, передает УНН.

"Предоставить сенатору Джону Маккейну звание Героя Украины посмертно", — предлагает автор инициативы Юлий Запорожский. Как отмечает он, американский сенатор, преданный друг Украины Джон Маккейн, сделал много для поддержки независимости и целостности Украины, поэтому ему надо присвоить звание Героя Украины посмертно. Петиция появилась на сайте два дня назад, 7 сентября. За это время она собрала 11 голосов из 25 тысяч необходимых для того, чтобы инициативу рассмотрел Президент. Сбор подписей продлится еще 90 дней.