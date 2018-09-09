Лед в Антарктиде тает втрое быстрее, чем в 2012 году

С 2012 года темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились. Об этом говорится в сообщении Программы ООН по окружающей среде в Twitter, передает УНН.

"За 25 лет, с 1992 по 2017 годы, Антарктика потеряла 3 триллиона тонн льда. Темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года. Если до 2012 года ежегодно таяло 76 млрд тонн льдов Антарктиды, то в последние годы этот показатель увеличился до 219 млрд тонн”, — говорится в сообщении.

Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом. По оценке ученых, сейчас средняя глобальная температура почти на один градус превышает показатель доиндустриального периода и растет каждые десять лет примерно на 0,17 градуса.