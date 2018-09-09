День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев назвал условие возобновления подачи воды в оккупированный Крым
Киев назвал условие возобновления подачи воды в оккупированный Крым
Новости: Смертельное ДТП в Одессе: появилось видео страшной аварии
Смертельное ДТП в Одессе: появилось видео страшной аварии
Новости: Украина - Словакия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина - Словакия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Новости: Лучшие роли актрисы Мишель Уильямс
Лучшие роли актрисы Мишель Уильямс
X

Лед в Антарктиде тает втрое быстрее, чем в 2012 году

Антарктида
15:28 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Согласно сообщению Программы ООН с 2012 года сокращение ледяного покрова Антарктиды ускорилось в три раза.

С 2012 года темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились. Об этом говорится в сообщении Программы ООН по окружающей среде в Twitter, передает УНН.

"За 25 лет, с 1992 по 2017 годы, Антарктика потеряла 3 триллиона тонн льда. Темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года. Если до 2012 года ежегодно таяло 76 млрд тонн льдов Антарктиды, то в последние годы этот показатель увеличился до 219 млрд тонн”, — говорится в сообщении.

Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом. По оценке ученых, сейчас средняя глобальная температура почти на один градус превышает показатель доиндустриального периода и растет каждые десять лет примерно на 0,17 градуса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Антарктида, Лёд, ООН, Потепление, Таяние, Температура.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Итоги дня 8 сентября: Голливудские звезды просят помиловать Сенцова, Украина не будет просить разрешения у России, РПЦ пригрозила Константинополю Порошенко заявил, что повышение "минималки" снизит количество эмигрантов Супрун предупредила родителей: Шанс стать жертвой булинга высок

Последние новости

Дениз Ричардс и Аарон Файперс поженились Маккейну предлагают присвоить звание Героя Украины Погода в Киеве продолжает ставить новые температурные рекорды
Сегодня читают
01 Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)
02 Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
03 У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль
04 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
05 Лихорадка Западного Нила в Румынии: 17 погибших
Новости сегодня
15:56 Медики рассказали, какое лекарство поможет избавиться от кашля
15:47 Один из лидеров Лестера продлил контракт с клубом
15:43 Президент Молдовы госпитализирован после ДТП
15:37 Ариана Гранде показала снимок экс-бойфренда Мак Миллера
15:29 Модель Алла Шереметьева похвасталась поездкой в поместье Кристиана Диора
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ситуация на Донбассе: противник стрелял под Водяным и Гнутово
Ситуация на Донбассе: противник стрелял под Водяным и Гнутово
Новости: В Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, десятки погибших
В Африке переполненный самолет упал в озеро
Новости: Погода в Украине: начало недели будет дождливым
Погода в Украине: начало недели будет дождливым
Новости: Памела Андерсон прекратила отношения с молодым бойфрендом
Памела Андерсон прекратила отношения с молодым бойфрендом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь