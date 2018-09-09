Полторак назвал главное достижение Минобороны

Министр обороны Степан Полторак заявил, что благодаря подготовке разведчиков по стандартам НАТО значительно повысились эффективность и достоверность данных.

Об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Главное достижение, по моему глубокому убеждению, это уровень подготовки наших разведчиков. Мы готовим их по стандартам Альянса, и благодаря такой подготовке эффективность и достоверность данных значительно повысились, что дает возможность принимать правильные и своевременные решения командирам всех звеньев и уровней", - подчеркнул Полторак.

Также министр обороны Украины отметил, что у разведчиков появились очень мощные возможности технической разведки, они обеспечены новым современным оборудованием для подтверждения и уточнения данных.