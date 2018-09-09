Украина блокирует российские телеканалы на Донбассе

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель гуманитарной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко сообщила, что система подавления вражеского вещания "Серпанок" покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

"Донецкая 300-метровая телебашня была усилена российскими кураторами новыми передатчиками и системами, и почти 20 российских пропагандистских каналов и ТВ-помиеок боевиков присутствовали в сетях прифронтовых городов и поселков", - написала И.Геращенко.

По ее словам, благодаря последним наработкам украинских военных и волонтеров появилась система "Cерпанок", которая блокирует эти телеканалы.

"На экране мерзкие морды пропагандистов появляются в рапиде, слов не разобрать, красота): "Серпанок" уже покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", - добавила нардеп.

Первый вице-спикер также сообщила, что блокируются враждебные FM-станции: "Ребята нашли способ блокировать и враждебные FM- станции, и мы с интересом убедились, что таки работает. Теперь фаны и пользователи помоенчных российских и "республеканських" ТВ и радио останутся без этого яда. Лучше позже, чем никогда .... И это очень важный шаг в условиях информационной войны ", - подчеркнула политик.

И.Геращенко также отметила, что отдельные украинские медиа, которые транслируются в прифронтовой зоне, ведут откровенную антигосударственную пропаганду.

"Местные жители и особенно военные, задавали нам жесткие вопросы о так называемых украинских медиа, которые несут настоящий антиукраинский яд в эфире, разрушая страну изнутри ... И действительно, когда наша армия защищает наши границы, то военные имеют право задать вопрос, почему люди, которые называют себя журналистами или экспертами, ведут откровенную антигосударственную пропаганду, и на то нет управы и реакции. Хорошие вопросы и для Нацсовета и профильного комитета по вопросам ТВ и радио в ВР", - написала она.

И.Геращенко вместе с коллегами – председателем фракции "Блок Петра Порошенко", председателем украинской парламентской делегации в ОБСЕ Артуром Герасимовым, председателем украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ириной Фриз посетила Авдеевку (Донецкая обл.).

Во время визита украинские парламентарии посетили 92 батальон ВСУ, которому передали украинскую библиотеку и обсудили службу женщин-контрактников. Народные депутаты встретились с руководителем поисковой группы гражданско-военного сотрудничества, подполковником Юрием Иващенко, с которым обсудили работу по поиску пропавших без вести.