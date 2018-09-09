Порошенко опубликовал драйвовое видео с украинскими танкистами

Президент Украины Петр Порошенко поделился видео стрельб украинских танкистов.

Именно видео и комментарий к нему глава государства разместил в Facebook.

"Натолкнулся в интернете на драйвовое видео от наших танкистов. Молодцы, ребята! Вы - олицетворение мощи, боевого духа и неисчерпаемого оптимизма. Наша победа неизбежна. Траки - сила!" - написал он.

Как сообщалось, в Украине ежегодно во второе воскресенье сентября отмечают День танкистов. Праздник установлен согласно Указу Президента "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 года. Украина по праву считается одним из ведущих танковых государств мира. Она имеет многолетнюю историю становления и развития танковых войск, которые являются важной составляющей боевого потенциала Вооруженных сил Украины.