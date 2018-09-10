Соревнования танкистов: в ВСУ определили лучший танковый взвод

Лучшим танковым взводом в Вооруженных силах Украины стали десантники из 25-й воздушно-десантной бригады. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВС Украины.

"Лучшими танкистами стали представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, серебро получили военнослужащие 17-й отдельной танковой бригады, а третье место занял взвод 24-й отдельной механизированной бригады", - сообщили в СВ ВСУ.

За первое место танкисты получили 102 тысячи гривен премии от Минобороны и недельный отпуск. Затем будут представлять Украину на международных соревнованиях в Германии - на каких танках, пока не знают.

Танкисты со всей страны соревновались на полигоне в Гончаровском Черниговской области в течение 10 дней. Конкурс посвятили Дню танкистов - его в Украине отмечают во второе воскресенье сентября. Всего 8 команд по 12 военнослужащих в каждой боролись за право представлять Украину на международных соревнованиях НАТО. На соревнованиях были представлены три типа танков: Т-64, Т-72 и Т-80.