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Соревнования танкистов: в ВСУ определили лучший танковый взвод

Танковые соревнования
09:06 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости Украины: Представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады стали лучшими танкистами в ВСУ.

Лучшим танковым взводом в Вооруженных силах Украины стали десантники из 25-й воздушно-десантной бригады. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВС Украины.

"Лучшими танкистами стали представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, серебро получили военнослужащие 17-й отдельной танковой бригады, а третье место занял взвод 24-й отдельной механизированной бригады", - сообщили в СВ ВСУ.

За первое место танкисты получили 102 тысячи гривен премии от Минобороны и недельный отпуск. Затем будут представлять Украину на международных соревнованиях в Германии - на каких танках, пока не знают.

Полторак: Все танковые бригады ВСУ полностью укомплектованы

Танкисты со всей страны соревновались на полигоне в Гончаровском Черниговской области в течение 10 дней. Конкурс посвятили Дню танкистов - его в Украине отмечают во второе воскресенье сентября. Всего 8 команд по 12 военнослужащих в каждой боролись за право представлять Украину на международных соревнованиях НАТО. На соревнованиях были представлены три типа танков: Т-64, Т-72 и Т-80.

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Новости Украины, Армия, ВСУ, Танки, танкисты.
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