В Украину идет потепление до +29: синоптики рассказали, когда прекратятся дожди

Новая неделя началась с дождей по всей территории Украины, но синоптики обещают солнечную погоду уже со среды, 12 сентября. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 11 сентября, синоптики обещают дожди почти по всей территории Украины. Максимальная температура воздуха поднимется до +26.

Погода 11 сентября Фото: meteo.gov.ua

На западе осадков не предвидится, только в Хмельницкой области небольшой дождь. Днем температура воздуха будет держаться на уровне от +22 до +25. На востоке пройдут дожди, кроме Луганской области. Температура днем - от +23 до +26. В центральной части страны дождь, в Винницкой области - с грозой. Днем 22-25 градусов тепла.

Во всех северных областях также ожидается дождь, днем 22-25 градусов выше нуля. В южном регионе воздух прогреется до +25, прогнозируется дождь.

В Киеве дождь, днем от +22 до +24.

В среду, 12 сентября, будет теплая и солнечная погода, температура воздуха достигнет отметки +28.

Погода 12 сентября Фото: meteo.gov.ua

На западе без осадков, столбик термометра будет держаться на уровне 22-25 градусов тепла, в Закарпатской области воздух прогреется до +27. На востоке от +26 до +28. В центральных областях солнечно, днем до +25.

На севере от +22 до +25. В южном регионе до +25. Дождь только в Крыму.

В Киеве сухо и тепло, днем от +22 до +24.

В четверг, 13 сентября, в Украине также без осадков. Максимальная температура +29.

Погода 13 сентября Фото: meteo.gov.ua

На западе тепло и солнечно, температура днем - от +25 до +28. На востоке днем до +28, без осадков. В центральной части 25-28 градусов тепла. На севере температура будет держаться на уровне 24-27 градусов выше нуля, а на юге воздух прогреется до +29. В Киеве солнечно, днем до +27.

Рабочая неделя также завершится солнечной погодой. В пятницу, 14 сентября, прогнозируется теплая погода, столбик термометра достигнет отметки +29.

Погода 14 сентября Фото: meteo.gov.ua

На западе днем до +28, в восточных областях ожидается аналогичная погода. В центре - от +25 до +28. На севере до +27, а на юге потеплеет до +29. В Киеве осадков не предвидится, днем 25-27 градусов тепла.