Выборы ректора: Гриневич заявила, что систему необходимо менять

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич считает, что качество управления в университетах невозможно улучшить без изменения системы выборов руководителей высших учебных заведений.

"Мы конечно видим, что надо систему выборов менять. Но это сложное политическое решение", - сказала Л.Гриневич.

"Одно из предложений, чтобы МОН имело на выбор, например, право квалифицировать из нескольких кандидатов одного, который имеет лучшее видение и лучший план развития университета. Там может быть и больше критериев, но когда мы получим рекомендации нескольких кандидатов, тогда мы выбираем", - отметила она.

В то же время Л.Гриневич добавила, что такая система будет эффективна, только если в министерстве будут работать люди, "с которыми нельзя договориться".

"Можно пойти по пути конкурса, как например сейчас в директораты госслужбы, где есть большой стандартизированный пакет тестов, плюс ты должен предоставить видение развития вуза, плюс голосования, и все это имеет свои весовые коэффициенты. И тогда вы имеете включение демократических механизмов и проверку квалификационного уровня", - сказала министр.

Вместе с тем, она подчеркнула, что по этому решению необходимо провести дискуссию в обществе, так как оно может быть использовано политическими оппонентами.

"Это – трудное решение, но я понимаю, что качество управления в наших университетах невозможно изменить без такого решения", - добавила Л.Гриневич.