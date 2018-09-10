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Супрун назвала самые коррумпированные медуниверситеты Украины

Ульяна Супрун
17:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Ульяна Супрун рассказала, где больше всего вымогателей среди медицинских университетов Украины.

Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца и Одесский национальный медицинский университет является самыми коррумпированными среди медицинских вузов Украины.

Об этом она на своей странице в Facebook написала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В этом году мы ввели практику публичного заслушивания отчетов ректоров высших медицинских учебных заведений. Такое решение было принято с целью максимально публичного обсуждения проблем, существующих в системе подготовки будущих врачей и знакомство с успешными кейсами изменений. Мы регулярно получали многочисленные жалобы о серьезных злоупотреблениях, тотальной коррупции и своевольном поведении ректоров и их окружения в различных вузах. В этом процессе на фоне остальных ярко выделились два университета: Национальный медицинский университет имени А. Богомольца и Одесский национальный медицинский университет", - заявила Супрун.

Она подчеркнула, что ректоры университетов Екатерина Амосова и Валерий Запорожан были уволены за нарушения и невыполнение условий своих контрактов.

"В обоих случаях исполняющим обязанностей, назначенными Министерством, были созданы максимальные препятствия в доступе к рабочему месту, необходимой документации и в целом обеспечения нормального функционирования университетов. Бывшее руководство этих учебных заведений активно саботирует их деятельность и всеми возможными средствами срывает учебный процесс", - отметила Супрун.

По ее словам, оба бывших ректора пользуются услугами одной юридической фирмы для представительства в судах и действуют по одинаковому алгоритму с использованием небольших групп лояльных студентов или аспирантов (в основном из числа контрактников-иностранцев), идут путем постоянного создания фейков и информационных провокаций, запугивания преподавательского состава и использования титушек.

"Окружной админсуд Киева решениями от 30.08.2018 в отношении ОНМУ и 05.09.2018 по НМУ остановил действие приказов, которыми назначались исполняющие обязанности, и в обоих случаях запретил Минздраву Украины назначать на эту должность кого бы то ни было. Таким образом, суд именем Украины принимает решения, которые делают невозможным управление учреждениями высшего образования, принадлежащими государству", - подчеркнула чиновник.

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Новости Украины, Взятка, Коррупция, Медуниверситеты, Министр здравоохранения, Ульяна Супрун.
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