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Порошенко продлил срок осеннего призыва

Солдаты
17:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Петр Порошенко продлил до декабря срок осеннего призыва на срочную военную службу.

Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев.

Соответствующий указ президента Украины №274/2018 от 10 сентября 2018 года обнародован на сайте главы государства.

Данным указом внесены изменения в п.2 ст.2 указа президента Украины №33 от 15 февраля 2018 года, согласно которым проведение очередного (осеннего) призыва граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году осуществляется с октября до декабря (ранее было с октября до ноября).

Также, согласно изменениям, внесенным в п.2 ст.3 указа президента №33, поручено призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года (вместо октября-ноября).

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме п.2 ст.1, который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

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Новости Украины, ВСУ, Осенний призыв, Петр Порошенко, Указ Президента Украины.
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