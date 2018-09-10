НАБУ объявило в розыск брата Каськива

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает родного брата экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, Александра.

Об этом сообщается в понедельник на сайте НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве по факту хищения средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 миллионов гривен для реализации ряда национальных проектов. В частности, проект "Качественная вода" предусматривал установление в крупнейших городах Украины автоматов по разливу питьевой воды, а согласно проекту "Олимпийская надежда-2022" должны были быть возведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако эти и другие проекты так и не были реализованы.

Детективы НАБУ начали досудебное расследование в октябре 2016 года. 12 декабря 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали четырех человек, предположительно, задействованных в коррупционной схеме по разворовыванию средств Госинвестпроекта и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн грн.

В июне 2018 года суд арестовал по этому делу двоюродного брата Каськива Александра Матковского и установил залог в 2,6 млн грн. При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура просила более высокую сумму залога - более 17 млн грн. В июле 2018 года Матковский вышел из следственного изолятора. За него внесли залог в сумме 2,6 млн грн. Его подозревают в совершении преступления по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 27 (виды соучастников) Уголовного кодекса Украины. Детективы НАБУ считают его причастным к хищению 259,2 млн грн бюджетных средств.

21 июня о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям было сообщено родному брату экс-главы Госинвестпроекта Александру Каськиву.

24 июля 2018 года правоохранители вручили подозрение в деле Госинвестпроекта восьмерым людям, местонахождении которых установлено.

А 27 июля 2018 года САП сообщила, что завершила расследование по делу Госинвестпроекта.

Владислав Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах. В сентябре 2014 года Кабинет министров принял решение ликвидировать Госинвестпроект, возложив его функции на Министерство экономического развития и торговли.

1 ноября 2017 года Владислава Каськива экстрадировали из Панамы. В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был уплатить залог в сумме 160 тыс. грн. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев. Кроме того, отмечалось, что Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7,5 млн грн убытка. Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.