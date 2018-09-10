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Адвокат: Балух вынужден принимать обезболивающее

Владимир Балух
19:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский политзаключенный в Крыму Владимир Балух вынужден принимать обезболивающее из-за сильных болей.

Владимир Балух, которого удерживают в СИЗО г.Симферополя в оккупированному Крыму, страдает от сильной головной боли, болей в спине и печени, поэтому он вынужден принимать обезболивающее, сообщает организация "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на его адвоката Ольгу Динзе.

Про информации организации, О.Динзе 10 сентября судебного заседания посетила В.Балуха в СИЗО Симферополя.

"У моего подзащитного болезненный вид, он очень плохо себя чувствует. Владимир страдает от сильной головной боли, у него головокружение, болит спина и печень. Он принимает обезболивающее. Ситуация с голоданием остается без изменений ", - рассказала адвокат "Крымской правозащитной группе".

Ранее в это день, подконтрольный России Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката В.Балуха на отказ другого суда в его условно-досрочном освобождении (УДО).

Как сообщило издание "Крым. Реалии", В.Балух участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил В.Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

Подконтрольный России Железнодорожный райсуд Симферополя 13 июля отклонил рассмотрение ходатайства О.Динзе об УДО В.Балуха.

В.Балух держит голодовку с 14 марта 2018 года.

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Новости Украины, Владимир Балух, Крым, Ольга Динзе, Политзаключенные, Россия.
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