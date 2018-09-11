Сегодня православные отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи

Усекновение главы Иоанна Предтечи является не просто церковным праздником. В православии это великое торжество, которое при всем при этом не относится к числу двунадесятых праздников (то есть к двенадцати важнейшим после Пасхи церковным торжествам). Это день мученической смерти Иоанна Предтечи, известно так же как Иоанн Креститель. Отмечается он в начале осени, а именно 11 сентября (по старому стилю это 29 августа).

Тут стоит заметить, что Усекновение главы Предтечи считается именно праздником, так как в христианстве мученическую кончину всегда отмечают торжественно, ведь по сути речь идет о переходе в вечную жизнь.

Обычно 11 сентября верующие вспоминают всех, кто когда-либо пострадал за правду, ведь Иоанн был именно таким: он умер ради истины.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история

Кто отрубил голову Иоанну Крестителю? Имя самого палача история не сохранила. А вот имена остальных героев этой трагедии широко известны.

Это было сделано по приказу правителя Галилеи Ирода. Сделал он это, выполняя просьбу своей падчерицы Саломеии, а ту в свою очередь надоумила на такое злое дело ее мать Иродиада.

Дело в том, что Иродиада обозлилась на Иоанна, так как тот не стеснялся принародно обличать ее и ее любовника Ирода: ради любовницы тот оставил свою законную жену, дочь аравийского царя Арефы, при этом сама Иродиада приходилась женой его брату Филиппу.

Хотя некоторые историки уверяют, что это немыслимое дело для девицы благородных кровей, каковой была Саломея, – выплясывать на потеху публике – легенда о Саломее и голове Иоанна Предтечи прочно вошла в историю.

Народные традиции праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи

В народе праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи называли также Полетовщик, Полеток, Иван-пролеток, Репный праздник, Головосек, Иван - осенний торжок, Иван-постный, Иван-пост и так далее.

На традиции празднования сильно влияли древние языческие верования и бытовые суеверия. Многие христианские символы в народном сознании исказились и приобрели гротескное значение. Например, в праздник Усекновения нельзя было есть круглые плоды и овощи, потому что… они похожи на главу пророка. Яблоки, картофель, арбузы, лук, репа были под запретом. Старались спрятать подальше острые предметы: они напоминали простому люду меч, которым воин отсек голову святого. Поэтому овощи не резали, а хлеб ломали руками. В некоторых регионах со стола убирали плоды и напитки красного цвета - цвета крови Крестителя.

Но были народные традиции, больше связанные с погодой и календарным циклом, нежели с язычеством. День Усекновения главы Иоанна Предтечи считался началом осени: "С Иван-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает".

Этот праздник - начало "Репных Дней". Постились строго, не водили хороводы и не пели песен, потому что "Иродова дочь плясанием и песнями выпросила отрубить голову Иоанна Крестителя". К праздничному столу было принято звать бедняков и странников.

Что можно есть в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи

В этот день - строгий пост. Постящиеся не едят мясо, рыбу, яйца и молочные проукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. Гастрономические ограничения в этот праздник - выражение нашей скорби о смерти великого Иоанна Крестителя.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день

В день усекновения главы Иоанна Предтечи верующие соблюдают строгий пост: не едят мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. При этом можно приправлять пищу растительным маслом.

Считается, что в этот день нельзя:

брать в руки что-либо острое (в память о том, что святой был казнен через усекновение головы): в праздник Иоанна Предтечи верующие не режут, не пилят и даже хлеб не нарезают, а ломают кусочками;

подавать что-либо к столу на блюде – опять-таки отсылка к казни святого, когда его голову подали Саломее на блюде;

петь и танцевать – как это делала сама Саломея;

есть что-либо, напоминающее голову: помидоры, арбузы, мак, яблоки и др. – также связано с символизмом праздника.

В общем, из-за поста и запрета на круглые овощи (такие, как свекла, картофель и капуста) – побаловать себя украинским борщом в этот день не получится.

Молитвы Усекновения главы Иоанна Предтечи

Тропарь Предтече

Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающего нам велию милость.

Кондак Предтече

Предтечево славное усекновение, смотрение бысть некое Божественное, да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие; да рыдает убо Иродиа, беззаконное убийство испросивши: не закон бо Божий, ни живый век возлюби, но притворный, привременный.

Величание Предтечи

Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честныя твоея главы усекновение.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы

По народным приметам, день усекновения главы Иоанна Предтечи считается последним, когда могут появляться грозы. А если все же бывал гром, то это предвещало длинную и теплую осень.

Этот день считался началом осени: "С Иван-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает".