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Система "ВИЧ-инфекция в Украине" заработает в тюрьмах

ВИЧ-тест
10:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинские тюрьмы внедряют автоматизацию процессов сбора и обработки информации о ВИЧ-инфекции "ВИЧ-инфекция в Украине".

В медицинских учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины начали вводить медицинскую информационную систему "ВИЧ-инфекция в Украине", предусматривающую автоматизацию процессов сбора и обработки информации о ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы. Об этом рассказал УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Медицинские учреждения ГУИС Украины вводят автоматизацию процессов сбора и обработки информации о ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы. В этом направлении медицинские сотрудники учреждений ГУИС Украины тесно сотрудничают со специалистами областных и городских центров профилактики и борьбы со СПИДом", - сказал он. По словам Чернышова, сейчас проводятся работы по монтажу и подключению к сети Интернет автоматизированных рабочих мест медицинских сотрудников непосредственно в медицинских учреждениях ГУИС Украины.

"На начало сентября 2018 года уже проведены тренинги для 60 медицинских сотрудников по пользованию медицинской информационной системой "ВИЧ-инфекция в Украине" (МИС ВИЧ)", - уточнил замминистра. Он также рассказал, что в течение 2019 года запланировано охват обучением медицинских сотрудников во всех учреждениях ГУИС Украины. В филиалах государственных учреждений "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы на учете состоят 2470 человек, страдающих ВИЧ-инфекцией/СПИДом .

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Новости Украины, "ВИЧ-инфекция в Украине", ВИЧ, СПИД, Тюрмы, Украина.
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