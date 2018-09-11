Минздрав пожаловался Парубию на поведение депутатов по ситуации в Охмадете

Минздрав направило письмо председателю ВР Андрею Парубию, где указывается на недопустимое поведение и высказывания народных депутатов в адрес руководства ведомства.

Об этом сообщает Минздрав.

"Сегодня Минздрав Украины послало официальное письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о недопустимом поведении некоторых народных депутатов на заседании Комитета по вопросам здравоохранения. На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, которое состоялись 4 сентября, рассматривались чрезвычайно важные вопросы, в частности - выполнение бюджетной программы "Лечение граждан Украины за рубежом" в 2018 году и ситуация, которая сложилась в НДСЛ "ОХМАТДЕТ". Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, которая на этом заседании представляла и.о. министра, и другие представители Минздрава Украины были лишены возможности отвечать на вопрос и выражать свою позицию, что подтверждает стенограмма заседания комитет", - отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что поведение отдельных народных депутатов - представителей Комитета - было откровенно оскорбительным и некорректным.

"Народный депутат Игорь Шурма, неоднократно некорректно высказывался в адрес заместителя министра Ольги Стефанишиной : "...молчите, я не хочу вас слушать вообще", "...помолчите, если вы хотите добиться чего-либо" "... вы не у себя в семье, вы на заседании комитета. Будете перебивать своего мужа или Супрун. Поэтому послушайте, что я вам скажу", - цитируют народного депутата в Минздраве.

Кроме того, отмечается, что народный депутат Олег Мусий позволял себе откровенно обидные и грубые высказывания в отношение представителей министерства наподобие: "Вы не руководители, вы - преступники, засели там во всех властных креслах. И убийцы украинцев. И я это тоже под стенограмму говорю. И можете меня привлечь к ответственности. Да, вы убийцы! И вы преступники! Поэтому вы не можете руководить вообще ничем, кроме псевдообщественных фондов и псевдообщественных организаций, отмывать средства за рубежом".

В ведомстве привели еще несколько цитат Мусия, отметив, что такая "риторика полностью совпадает с российской пропагандой относительно Правительства и является элементом гибридной войны против Украины".