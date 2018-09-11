Минздрав пожаловался Парубию на поведение депутатов по ситуации в Охмадете
Новости Украины: Минздрав Украины послало официальное письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию по прецеденту на заседании Комитета по вопросам здравоохранения.
Минздрав направило письмо председателю ВР Андрею Парубию, где указывается на недопустимое поведение и высказывания народных депутатов в адрес руководства ведомства.
Об этом сообщает Минздрав.
"Сегодня Минздрав Украины послало официальное письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о недопустимом поведении некоторых народных депутатов на заседании Комитета по вопросам здравоохранения. На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, которое состоялись 4 сентября, рассматривались чрезвычайно важные вопросы, в частности - выполнение бюджетной программы "Лечение граждан Украины за рубежом" в 2018 году и ситуация, которая сложилась в НДСЛ "ОХМАТДЕТ". Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, которая на этом заседании представляла и.о. министра, и другие представители Минздрава Украины были лишены возможности отвечать на вопрос и выражать свою позицию, что подтверждает стенограмма заседания комитет", - отметили в Минздраве.
В ведомстве подчеркнули, что поведение отдельных народных депутатов - представителей Комитета - было откровенно оскорбительным и некорректным.
"Народный депутат Игорь Шурма, неоднократно некорректно высказывался в адрес заместителя министра Ольги Стефанишиной : "...молчите, я не хочу вас слушать вообще", "...помолчите, если вы хотите добиться чего-либо" "... вы не у себя в семье, вы на заседании комитета. Будете перебивать своего мужа или Супрун. Поэтому послушайте, что я вам скажу", - цитируют народного депутата в Минздраве.
Кроме того, отмечается, что народный депутат Олег Мусий позволял себе откровенно обидные и грубые высказывания в отношение представителей министерства наподобие: "Вы не руководители, вы - преступники, засели там во всех властных креслах. И убийцы украинцев. И я это тоже под стенограмму говорю. И можете меня привлечь к ответственности. Да, вы убийцы! И вы преступники! Поэтому вы не можете руководить вообще ничем, кроме псевдообщественных фондов и псевдообщественных организаций, отмывать средства за рубежом".
В ведомстве привели еще несколько цитат Мусия, отметив, что такая "риторика полностью совпадает с российской пропагандой относительно Правительства и является элементом гибридной войны против Украины".