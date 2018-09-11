Локомотивы "Тризуб" от General Electric: Укрзализныця сообщила о деталях проекта

Новые тепловозы "Тризуб", которые поставляет в Украину американская компания General Electric, скорее всего, будет обслуживать Мелитопольское депо.

Об этом сообщает информационный портал "Магистраль" ПАО "Укрзализныця".

В сообщении говорится, что обслуживать новые локомотивы планируют в Мелитопольском депо. Ранее группа украинских машинистов прошла курс обучения по управлению тепловозами General Electric в Казахстане.

В настоящее время ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в Кременчуге на Полтавщине заявило о своей готовности на новом этапе выполнить по локализации в Украине производства "Тризубов" от GE.

До конца этого года поставлена задача сделать большую часть из 30 единиц локомотивов, сообщил руководитель КВСЗ Владимир Приходько. Точные даты передачи готовых машин пока не названы, поскольку тепловозы еще не доставлены на станцию Крюков-на-Днепре, примыкающую к заводу. Пока предприятие занимается транспортировкой локомотивов на предприятие из порта, далее намечена их доработка и испытания. После готовый транспорт будет передан представителям компании-производителя из США и, наконец, запущен в эксплуатацию.

Ранее, в феврале 2018 года, Украиной и американской компанией General Electric подписано соглашение о поставке со стороны General Electric Transportation "Укрзализнице" до 200 локомотивов и модернизация 75 локомотивов. Бюджет всего проекта составляет 1 млрд долларов, срок реализации составит 15 лет.