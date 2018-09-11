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Луценко заявил, что приглашал Седлецкую "не на междусобойчик"

Юрий Луценко
19:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Генпрокурор Украины Юрий Луценко уточнил, для чего приглашал ведущую программы "Схемы" Наталью Седлецкую на встречу.

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает вероятности, что в нерабочее время придет на эфир к журналисту и редактору программы "Схемы" Натальи Седлецкой, которая выступает свидетелем в расследуемом ГПУ деле.

Об этом сообщает Цензор.net.

"Я пригласил сюда журналистку не на какой-то закрытый междусобойчик - но на встречу с генеральным прокурором. На этой встрече она могла присутствовать со своим адвокатом, а я, естественно, - со следователем и прокурором. По известным причинам, я никогда не встречаюсь один на один с фигурантами любого уголовного дела", - сказал Луценко.

При этом он уточнил, что приглашал Седлецкую на встречу, на которой присутствовали десять народных депутатов.

"Десять депутатов обратились ко мне с правом неотложного приема. Я приглашал журналистку на встречу по этому же вопросу с десятью депутатами, включая председателя профильного журналистского комитета (Виктория Сюмар, - ред.)", - пояснил генпрокурор.

При этом он не считает, что такой формат встречи можно назвать "междусобойчиком".

"По-моему, именно такая встреча действительно могла дать ответы на все вопросы, которые сегодня так горячо дебатируются. В этом деле нет никаких подводных камней. Мы просто расследуем уголовное дело, в котором журналисты - главные свидетели", - отметил Луценко.

При этом он не исключил вероятности того, что таки посетит эфир телепрограммы, на который его приглашала Седлецкая.

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Новости Украины, Генпрокуратура Украины, Наталья Седлецкая, Прослушивание, Схемы, Юрий Луценко.
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