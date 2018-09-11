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Обвиняемый по "делу рюкзаков" признал вину и компенсирует 4,8 млн
21:02 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Владимир Литвин. обвиняемый по "делу рюкзаков", полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов и согласился компенсировать убытки.

Литвин полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов, разоблачил другого фигуранта дела, который уже умер, и согласился компенсировать убытки.

Суд утвердил соглашение о признании виновности между Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Владимиром Литвиным, обвиняемым по так называемому "делу рюкзаков" о хищении средств.

Такое решение во вторник огласил председательствующий судья коллегии Виктор Ежов, передает "Украинская правда". Литвин полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов, разоблачил другого фигуранта дела, который уже умер, и согласился компенсировать убытки.

В материалах дела прокуратура не упоминанает о сыне министра внутренних дел Арсена Авакова и его экс-заместителе Сергее Чеботаре, дело против которых закрыли месяц назад. Литвину назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Также он должен заплатить 4 миллиона 855 тысяч гривен убытков. Также Литвин компенсирует более тысяч 368 гривен судебных издержек. Его признали виновным по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа). После оглашения решения Литвин отказался комментировать его. Ранее стало известно, что он заключил соглашение с прокурором.

Справка.

31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Чеботаря и Авакова уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына.

«Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не выйдет. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр и отметил, что НАБУ и САП «не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн, однако 1 ноября Соломенский райсуд Киева принял решение о личном обязательстве.

12 июля 2018 года, стало известно о вынесении прокурором САП постановления о закрытии уголовного производства по подозрению Авакова-младшего и Чеботаря. Такие действия в НАБУ назвали «непонятными и непоследовательными».

Третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Аваков" о хищении средств Владимир Литвин решил взять вину на себя. Активисты утверждали, что Литвину смягчили статью обвинения. Однако 11 сентября он был осужден за особо тяжкое преступление.

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Новости Украины, SAP, Владимир Литвин, Дело рюкзаков, Решение, Суд.
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