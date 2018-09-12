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Раде предлагают штрафовать телеканалы за оправдание оккупации украинских территорий

Верховная Рада
04:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Штрафы также будут предусмотрены за распространение терминологии, противоречащей закону об особенностях обеспечения государственного суверенитета Украины.

Верховной Раде Украины предлагают уполномочить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) штрафовать телерадиоорганизации за оправдание оккупации Украины.

Такое положение предусмотрено в законопроекте (№9068) о внесении изменений в закон о телевидении и радиовещании относительно усиления информационной безопасности, текст которого размещен на сайте парламента.

Документ предусматривает, что Нацсовет будет принимать решение о взыскании штрафа в сумме 25% размера лицензионного сбора за трансляцию телерадиоорганизациями высказываний, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию, если целью такой трансляции является разжигание вражды и ненависти.

Штрафы также будут предусмотрены за распространение терминологии, противоречащей закону об особенностях обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, авторы проекта закона предлагают увеличить с 10% до 25% лицензионного сбора штрафы за трансляцию телепередач, созданных после 1 августа 1991 года, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают оккупацию территорию Украины.

Как сообщалось, в Верховной Раде проект закон был зарегистрирован в пятницу, 7 сентября.

Его инициировали глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт") и группа народных депутатов, среди которых – главы фракций "Радикальной партии", "Самопомочи", "Народного фронта" и "Блок Петра Порошенко".

Ранее В.Сюмар сообщила о подготовке законопроекта, предусматривающего недопущение в украинских СМИ "языка вражды" и оправдания российской агрессии на территории Украины.

"Есть предложения, которые мы выписали с моими помощниками, которые касаются европейской практики… То, что мы называем "языком вражды" и недопустимости его. Мне кажется, это был бы логичный подход", - сказала она на заседании профильного комитета в среду, 5 сентября.

В.Сюмар отметила, что в СМИ встречаются случаи оправдания российской агрессии и оккупации части территории Украины.

"Мы его (законопроект – ИФ) выписали с абсолютно европейской практики, он может быть очень своевременным и подходящим для Украины, против которой ведется гибридная война, в то же время без перегиба в сторону чрезмерных мер в период выборов", - пояснила депутат.

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Новости Украины, Верховная Рада, Закон, Новости Украины, Политика, Украина.
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