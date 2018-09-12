Минздрав в 2019 году запустит реформу финансирования амбулаторной медпомощи

Министерство здравоохранения в 2019 году запустит реформу финансирования амбулаторной медицинской помощи, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Мы на следующий год запланировали два направления работы. Во-первых, это будет запуск новой модели финансовых отношений с амбулаторными специалистами, то есть со специалистами, которые работают не в стационаре: это анализы, инструментальное обследование – УЗИ, рентген и консультации специалистов. Таким образом, амбулаторная медпомощь начнет реформу со второго квартала следующего года", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

П.Ковтонюк отметил, что начало реформы амбулаторной медпомощи координируется с разработкой IT.

"На амбулаторном уровне будет несколько сложнее, но модель, договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ), оплата за услуги будут те же, что и на первичном уровне", - сказал он.

По словам замминистра, на амбулаторном уровне принцип оплаты за услугу "будет действовать в классическом понимании этого слова: за анализ, процедуру, консультацию, как привыкли это видеть в частной клинике".

"Так же, как и на первичном уровне, будут открыты двери для всех поставщиков - государственных и частных. Направление, которое даст семейный врач, будет давать право получить услугу бесплатно, кроме перечня услуг, которые всегда будут платные. Этот перечень вскоре появится", - сказал он.

Как сообщалось, перечень безоплатных и платных услуг будет утвержден с начала реформы вторичной и третичной медпомощи в апреле 2019 года. Проект такого перечня Минздрав планирует представить в начале 2019 года.

Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

В рамках реформы была создана Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая будет выполнять роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета. При этом коммунальные медицинские учреждения должны пройти обязательный для присоединения к медреформе процесс автономизации, в частности, реорганизоваться в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП). Только статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с НСЗУ.

Безоплатные медицинские услуги на вторичном и третичном уровне в рамках реформы финансирования системы здравоохранения будут предоставляться только в случае, если они предоставляются по направлению семейного врача.