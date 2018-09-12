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Российская угроза в Азовском море: США готовы помогать Украине

Курт Волкер
13:21 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: США готовы помочь Киеву вооружением в связи с агрессией РФ в Азовском море.

Россия ввела агрессивный режим проверок военных кораблей в Азовском море, но Вашингтон готов оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонительных возможностей.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью DW, передает Европейская правда.

"Азовское море - это действительно предмет серьезного беспокойства. Россия резко нарастила присутствие военных кораблей и проверяет входящие и исходящие корабли в такой агрессивной манере, как никогда раньше. Это дополнительный предмет озабоченности. Но у нас есть общее ощущение, что мы готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонительных возможностей", - сказал он.

"Все начинается с фундаментального решения, которое мы приняли в прошлом году - снять ограничения на поставки вооружений Украине, которые существовали во времена правления администрации Обамы. Администрация Трампа эти ограничения сняла. Это привело к поставкам антиснайперских и противотанковых ракетных комплексов, которые очень полезны для Украины с точки зрения обороны. Особенно противотанковые комплексы - чтобы сдержать новую агрессию со стороны России. Американский Конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке оборонных возможностей Украины", - добавил Волкер.

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, в котором предусмотрено 250 млн долларов на безопасность Украины.

Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривал выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине и меры по противостоянию российской агрессии.

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Новости Украины, Азовское море, Курт Волкер, Россия, США.
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