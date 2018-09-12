МОЗ будет оплачивать операции по трансплантации почек

Министерство здравоохранения планирует частично оплачивать операции по трансплантации почек.

Об этом сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"На следующей неделе на Бюджетном комитете будут рассматриваться изменения распределения средств на программу трансплантации, чтобы часть денег выделить на создание информационной системы для доноров и реципиентов. Минздрав планирует частично оплачивать медицинские услуги за операции по трансплантации почек. Будут оплачиваться услуги больницам, которые могут делать такие операции" , - отметила Супрун.

В целом в Украине ежегодно растут расходы в бюджете на финансирование программы лечения за рубежом. В 2017 году на программу было заложено более 203 млн грн, а в бюджете 2018 - 389 млн грн. При этом количество граждан, которые обращаются за помощью для лечения за границей, растет. За период 2015-2017 года в среднем на такую помощь гражданам было потрачено более 1,2 млрд грн.

Минздрав разработал проект постановления, который позволит использовать для лечения украинских пациентов средства, оставшиеся на счетах зарубежных клиник. Проект постановления был направлен на согласование центральным органам исполнительной власти 23 августа. Государственная аудиторская служба и Государственная казначейская служба уже согласовали проект без замечаний.