Больше никакой укладки асфальта в снегопад: В Укравтодоре сделали заявление

Глава Агентства автомобильных дорог Славомир Новак призвал подчиненных рационально использовать средства налогоплательщиков и соблюдать требования законодательства – таким образом, чтобы асфальт в снегопад не укладывали.

"Хочу сообщить, что каждый начальник Службы должен исходить из того, что в конце октября работы должны быть завершены. Практика проведения ремонтных работ, когда падает снег, должна отойти в прошлое", — сказал Новак, передает autonews.ua.

Также в ведомстве заявили, что дорожные службы в нескольких областях еще в прошлом месяце выполнили почти весь план годовых работ.

"Впервые раз за всю историю Украины процент выполнения запланированных работ в отдельных областях на конец августа составлял 90-96%. Общее выполнение по стране — около 70%", – сообщили в пресс-службе ведомства.