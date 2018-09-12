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Министр энергетики подтвердил информацию о подорожании газа для населения

Газ
14:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Министр энергетики подтвердил, что газ для населения точно подорожает.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Кабинет министров повысит цену на газ для населения, что является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления стране очередного кредита.

Об этом министр сказал во время общения с журналистами, при этом он не уточнил окончательную цену на газ для населения, сославшись, что не является участником переговоров.

"Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Потому, будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов", - сказал Насалик.

Как сообщалось ранее, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллирда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

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Новости Украины, Газ, Игорь Насалик, МВФ, Минэнергоугля, Цена на газ.
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