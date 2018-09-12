В Минздраве презентовали новую стратегию медобразования

Министерство здравоохранения Украины презентовало новую стратегию медицинского образования, одним из основных принципов которой является соответствие программам подготовки медиков в развитых странах.

"Медицинское образование в приоритете правительства и Минздрава. Мы не ищем путей что-то закрыть, а ищем пути, чтобы повысить доверие пациентов к врачу и уровень медицинского обслуживания", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе презентации стратегии в Киеве в среду.

По ее словам, реализация стратегии позволит повысить конкурентоспособность украинского медицинского образования, в том числе, на международном уровне.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, рассчитанная на 10 лет стратегия предусматривает, в частности, введение практического клинического экзамена (Объективный структурированный квалификационный экзамен, ОСКЭ), который позволит проверить готовность выпускника путем демонстрации практических (клинических) компонентов профессиональной компетентности.

ОСКЭ будет соответствовать международным стандартам. В настоящее время такое экзамен в порядке эксперимента внедряется в некоторых медвузах.

Кроме того, стратегия предусматривает повышение значения добропорядочности преподавателей и медицинского вуза. Так, в частности, к ректору вуза будут предъявляться требования академической добропорядочности, научные работы будут подвергаться ретроспективной проверке на плагиат.

Планируется также введение госпрограммы повышения квалификации преподавателей за рубежом и повышения уровня владения преподавателями английским языком.

Презентуя новые подходы к медицинскому образованию, А.Линчевский отметил, что "медицинское образование не может быть дешевым", поэтому стратегия предусматривает повышение стоимости подготовки одного студента, а также запрет на установление стоимости контрактного обучения на уровне ниже, чем подготовка студента за средства бюджета.

Кроме того, стратегия предусматривает изменения в обучении в интернатуре, в частности, введение электронной системы распределения интернатуры на основе рейтинга студента,. Таким образом, считают в Минздраве, лучшие выпускники будут иметь приоритет при выборе интернатуры.

Минздрав также планирует увеличить финансирование клиник, в которых будут проходить обучение интерны.

Кроме того, стратегия предусматривает изменения в системе последипломного обучения и переход к непрерывному профессиональному развитию врачей. В частности, врач ежегодно будет проходить обучение (сейчас – раз в пять лет), при этом врач самостоятельно будет выбирать место обучения в соответствующем вузе последипломного образования. Кроме того, в качестве элемента последипломного образования будет признаваться образование за рубежом, онлайн-курсы и конференции.

А.Линчевский также сообщил, что Минздрав планирует введения обязательного минимального бала ВНО (внешнее независимое оценивание) по профильному предмету на уровне 150 баллов для поступающих на специальность "фармацевтика".

По его словам, по итогам вступительной кампании 2018 года, когда в медицинских вузах был введен минимальный бал ВНО по профильным предметам 150, набор студентов на бюджет и контракт сократился по сравнению с 2017 годом на специальность "медицина" – на 28%, "стоматология" – на 45%, "педиатрия" – на 37%. При этом по итогам вступительной кампании 2017 года средний проходной бал по профильному предмету "химия" или "биология" для студентов-контрактников специальности "медицина" составил 118 балов, "стоматология" – 116, "педиатрия" – 124.

В настоящее время в Украине работают 14 медицинских вузов, три учреждения последипломного медицинского образования. Общие расходы на высшее медицинское образование составляют около 1,172 молодой грн.

Укомплектованность медучреждения согласно штатному расписанию составляет 81,7%, в украинских медучреждениях около 24,5% врачей пенсионного возраста. Показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения в Украине составляет 37,8.