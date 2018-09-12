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Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации

Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации
19:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
vesti-ukr.com

Новости Украины: И.о. МОЗ Украины Ульяна Супрун поделилась о программе по развитию в Украине отрасли трансплантации.

В Украине планируется создать сеть региональных медицинских центров по трансплантации костного мозга взрослым и детям.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает корреспондент Укринформа.

«Не должно так быть, чтобы трансплантацию выполняла одна больница в стране. Мы планируем открыть центры по трансплантации в четырех городах. Время вкладывать деньги в нашу систему трансплантации. И мы уже начали это делать. В частности, проголосован закон о трансплантации в Верховной Раде. Пока в Украине не будут созданы центры трансплантации, мы будем продолжать тратить средства на лечение за рубежом. ...Также уже разработано техническое задание на единую государственную информационную систему трансплантации", - отметила Супрун.

Она также сообщила, что в Верховной Раде есть представление от Минздрава на увеличение финансирования отрасли трансплантации.

Ранее, 17 мая, Верховная Рада приняла закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» (регистрационный номер 2386-я-1). За это решение проголосовали 255 народных депутатов.

19 июня 2018 года Президент Петр Порошенко подписал этот закон.

Закон будет способствовать внедрению в Украине новой современной и безопасной системы трансплантологии, которая позволит полностью избежать всех рисков по незаконной пересадке органов. Он предусматривает создание Единого реестра доноров и реципиентов.

Согласно закону стать донорами смогут только лица, сознательно давшие письменное согласие на посмертное донорство, или, если человек не оставил ни какого волеизъявления, решение в связи с этим могут принять его ближайшие родственники. Донорами не смогут стать неопознанные лица, погибшие от насильственной смерти и в зоне АТО/ООС, а также дети-сироты.

Трансплантация на 100% будет финансироваться государством.

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Новости Украины, Медцентры, Минздрав Украины, Трансплантация, Ульяна Супрун.
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