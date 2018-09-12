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Климкин анонсировал проведение гендерного аудита в МИД

Павел Климкин
16:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В МИД Украины в 2019 году начнется гендерный аудит.

Министерство иностранных дел Украины присоединилось к движению за гендерное равенство и готово провести гендерный аудит внутри структуры, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Это результат того, как мы видим это в дипломатической службе, и той ситуации, которая у нас есть. В условиях российской агрессии мы должны использовать всю сплоченность общества, нам нужен каждый. Если же нам нужен каждый, то мы должны помочь раскрыться", - сказал министр на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, уже с 2019 года МИД проведёт гендерный аудит.

"Несколько лет назад невозможно было представить в МИД, чтобы женщина поехала в командировку в иностранное государство, родила за границей, не усложняя при этом работу диппредставительства... Мы первыми из государственных учреждений идём этим путём", - добавил П.Климкин.

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Новости Украины, Гендерный аудит, Киев, МИД, Павел Климкин.
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