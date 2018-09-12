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Прогноз погоды на 13 сентября: в Украине будет солнечная и теплая погода

Солнечная и теплая погода
16:56 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине завтра, 13 сентября, осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Украине в ближайшие сутки 13 сентября погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°, днем 23-28°, на Закарпатье до 30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Карпатах температура ночью +15…+13 градусов, днем +23…+25 градусов, осадков не ожидается.

На севере Украины сухо. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

В центре Украины осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +12…+ 14 градусов, днем +24…+26 градусов.

На востоке страны температура воздуха ночью +13…+15 градуса, днем +26…+28 градусов.

На юге Украины дождь. Температура воздуха ночью +15…+17 градуса, днем +26…+28 градусов.

В Киеве 13 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 сентября самая высокая температура днем была 32,1° в 1905 года, самая низкая ночью 3,0° в 1893 году.

В Украине 14 сентября в северных регионах, Херсонской области и в Крыму, а днем и на крайнем западе страны местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь и гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный (на западе и севере страны - юго-западный) 5-10 м / с.

Температура ночью 12-17 °, днем 22-27° , на Закарпатье 25-30 °.

В Киеве 14 сентября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23 - 25°.

По состоянию на 9:00 среды, 12 сентября, в температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в пределах г.Киева 20°.

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Новости Украины, Погода, Прогноз погоды, Солнечная погода, Теплая погода, Украина.
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