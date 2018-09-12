За 2018 год в Украине разоблачили 7 тысяч взяточников

С начала текущего года прокурорами разоблачены около 7 тыс. взяточников. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины, Андрей Лысенко, передает УНН.

"Всего с начала этого года органами прокуратуры задокументировано 6923 случая получения неправомерного вознаграждения и других коррупционных преступлений, из них 2385 обвинительных актов передано в суд и уже 516 человек получили свои приговоры", - сказал А. Лысенко.