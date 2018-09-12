Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4480804-za-2018-god-v-ukraine-razoblachili-7-tyisyach-vzyatochnikov.html
За 2018 год в Украине разоблачили 7 тысяч взяточников
Новости Украины: По сообщению Генеральной прокуратуры Украины за 8 месяцев 2018 года прокуратурой зафиксировано 6923 случая получения взятки.
С начала текущего года прокурорами разоблачены около 7 тыс. взяточников. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины, Андрей Лысенко, передает УНН.
"Всего с начала этого года органами прокуратуры задокументировано 6923 случая получения неправомерного вознаграждения и других коррупционных преступлений, из них 2385 обвинительных актов передано в суд и уже 516 человек получили свои приговоры", - сказал А. Лысенко.
Телеграф