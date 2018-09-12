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МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине

Андрей Рева
21:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
dpchas.com.ua

Новости Украины: Министр социальной политики Андрей Рева по результатам встречи с миссией МВФ во главе с председателем Рон ван Роденом поделился ее результатами.

По оценкам Международного валютного фонда, проведение в Украине пенсионной реформы дает ожидаемые результаты.

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики по результатам встречи министра социальной политики Андрея Ревы и делегации миссии МВФ во главе с председателем Рон ван Роденом, на которой обсуждали ход пенсионной реформы в Украине и подходы в назначении субсидий.

"В целом оценка Миссии такова, что реформа дает ожидаемые и ранее обсужденные результаты", - удеться в сообщении.

Отмечается, что Миссия МВФ анализирует новые реалии пенсионного обеспечения и на сколько они соответствуют предыдущим прогнозам авторов реформы.

"Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые побудили бы их и дольше работать, но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь", - отметил Рон ван Роден, которого цитирует пресс-служба Минсоцполитики.

Кроме того, участники встречи отдельно остановились на разработке закона о пенсионном обеспечении военнослужащих, относительно которого, по словам Ревы, было немало дискуссий и работа над его совершенствованием с последующим принятием продолжается.

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Новости Украины, Андрей Рева, МВФ, Минсоцполитики, Пенсионная реформа.
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