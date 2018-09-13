В Украине подсчитали количество нелегальных мигрантов

В рамках превентивных мероприятий под условным названием "Мигрант" с участием миграционной службы, полиции и пограничной службы было выявлено более 2400 нарушителей миграционного законодательства.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"С 1 по 31 августа 2018 года ГМС, Нацполиция и Госпогранслужба совместно проводили целевые профилактические мероприятия под условным названием "Мигрант", направленные на предотвращение и противодействие нелегальной миграции и другим нарушениям законодательства Украины в миграционной сфере. И в рамках операции "Мигрант" выявлено более 2400 нарушителей миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместными действиями территориальные органы и подразделения ГМС и НПУ обнаружили и приняли решение о принудительном возвращении 2191 мигрантов, 196 иностранцев были размещены в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, 672 - запрещен въезд в Украину, также принято 227 решений о принудительном выдворении мигрантов.

За нарушение миграционного законодательства почти 5,5 тыс. иностранцев и граждан Украины были привлечены к админответственности.