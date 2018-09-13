День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине подсчитали количество нелегальных мигрантов
В Украине подсчитали количество нелегальных мигрантов
Новости: Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Новости: Украинский Житлобуд-1 крупно уступил в 1/16 женской ЛЧ
Украинский Житлобуд-1 крупно уступил в 1/16 женской ЛЧ
Новости: Apple представила iPhone XS и iPhone XS Max
Apple представила iPhone XS и iPhone XS Max
X

В Украине подсчитали количество нелегальных мигрантов

Переселенцы
01:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В МВД назвали количество нелегальных мигрантов, обнаруженных в ходе операции "Мигрант".

В рамках превентивных мероприятий под условным названием "Мигрант" с участием миграционной службы, полиции и пограничной службы было выявлено более 2400 нарушителей миграционного законодательства.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"С 1 по 31 августа 2018 года ГМС, Нацполиция и Госпогранслужба совместно проводили целевые профилактические мероприятия под условным названием "Мигрант", направленные на предотвращение и противодействие нелегальной миграции и другим нарушениям законодательства Украины в миграционной сфере. И в рамках операции "Мигрант" выявлено более 2400 нарушителей миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместными действиями территориальные органы и подразделения ГМС и НПУ обнаружили и приняли решение о принудительном возвращении 2191 мигрантов, 196 иностранцев были размещены в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, 672 - запрещен въезд в Украину, также принято 227 решений о принудительном выдворении мигрантов.

За нарушение миграционного законодательства почти 5,5 тыс. иностранцев и граждан Украины были привлечены к админответственности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, МВД, Мигранты, Операция "Мигрант", Переселенцы, Ситуация с переселенцами в Украине.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

МВФ удовлетворен результатами пенсионной реформы Климпуш-Цинцадзе предупредила о засилье фейковых новостей о ЕС и НАТО В Украине фиксируют врожденную корь

Последние новости

Люди с чувством юмора, которым плевать на правила Фотопроект о собаках, в котором они предстают совершенно в ином свете (Фото) Врачи объяснили, с чем могут быть связаны ночные пробуждения
Сегодня читают
01 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
02 Хайден Панеттьери в красном платье засветилась после разрыва с Владимиром Кличко
03 Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
04 Порошенко внес изменения в правила службы по контракту
05 Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации
Новости сегодня
03:27 От их форм ты потеряешь дар речи: самые толстые модели в мире (Фото)
02:56 Предметы женского гардероба, которые раздражают мужчин (Фото)
02:31 Мотор с поражения стартовал в гандбольной Лиге чемпионов
02:31 Из-за аварии в Киеве было заблокировано движение трамваев
02:20 Эксперты рассказали, как избавиться от осенней депрессии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Новости: МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: Факты о калориях, которые стоит знать каждому
Факты о калориях, которые стоит знать каждому
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь