Замгенсека НАТО рассказал об еще одной гибридной угрозе для Украины

В НАТО положительно оценивают борьбу Украины с коррупцией и готовы и дальше помогать в этой сфере.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альварогонсалес на семинаре в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Борьба с коррупцией - это непростая задача, и я надеюсь, вы это понимаете. Ваше правительство и ваша страна сталкиваются со многими проблемами на этом пути и я хочу поаплодировать всем вам за то, что вы двигаете вашу страну вперед", - сказал Альварогонсалес.

Он отметил необходимость создания четкой структуры доброчестности, подотчетности и открытости на всех уровнях власти и заявил, что Альянс готов содействовать этим процессам.

"Есть необходимость создания атмосферы прозрачности на всех уровнях... Коррупция - это вызов для стабильности и мира. Это своего рода гибридная угроза, и борьба с ней требует новых подходов. НАТО разработало для Украины руководящие принципы, каждый год мы проводим тренинги для военного и гражданского сектора. И эта работа дает реальные результаты", - сказал заместитель генсека.

Альваргонсалес отметил, что Украина подтверждает, что работа по борьбе с коррупцией происходит на высшем уровне.

"Эта работа требует преданности правительства и эффективной коммуникации. Я очень надеюсь, что эта программа (программа НАТО по воспитанию доброчестности и предотвращению коррупции, - Ред.) поможет максимально эффективно бороться с коррупцией. НАТО готово к дальнейшему углублению нашего сотрудничества", - сказал он.

Отметим, что программа НАТО по воспитанию доброчестности и предотвращению коррупции в Украине предусматривает работу на трех направлениях: содействие институциональным изменениям в секторе безопасности, содействие в формировании политики, а также развитие индивидуальных и лидерских качеств руководящего состава и персонала, работающего в структурах сектора безопасности и обороны.