Стало известно, кому поручили изучить проблематику грузоперевозок и управления имуществом

Кабинет Министров Украины поручил новосформированному наблюдательному совету ПАО "Укрзализныця" изучить проблематику нехватки подвижного состава для грузоперевозок и вопросы управления имуществом, отмечается в сообщении на сайте Кабмина.

По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, насущными вопросами для компании являются: существенный износ основных фондов, в частности, локомотивного парка и парка пассажирских вагонов; дефицит локомотивов для грузовых перевозок, о котором сигнализирует украинский бизнес и крупные кредитные обязательства.

"Ситуации, которые наносят непоправимый ущерб Украине, являются недопустимыми. Бизнес жалуется на нехватку вагонов и локомотивов. Поэтому просил бы также максимально скрупулезно изучить проблематику с грузовыми перевозками", - подчеркнул вице-премьер-министр.

В.Кистион также отметил необходимость решения вопросов, касающихся управления имуществом "Укрзализныци". "Порядок распоряжения имуществом вступил в силу еще в начале этого года. Он позволяет внедрить прозрачную систему управления имуществом и ежемесячно дополнительно получать 50 млн грн для их дальнейшего реинвестирования в модернизацию предприятия. Но вопрос стоит на месте вот уже восьмой месяц", - отметил он.

Как сообщалось, в июле наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця" избрал председателем экс-главу представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунера.

В июне Кабинет министров утвердил в качестве независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци": старшего члена Atlantic Counsil Андерса Ослунда, экс-главу представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунера, члена набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиана Куна и Матье Андреаса, до недавнего времени бывшего старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

В качестве членов набсовета - представителей государства правительство утвердило директора Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэля Билака, руководителя службы вице-премьера и член набсовета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" Константина Марьевича, а также Ивана Юрика, ранее возглавлявшего представительство Blackstone в Украине.