Зубко пригрозил увольнениями за безосновательные отказы в разрешениях

Геннадий Зубко обещает увольнять чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции, безосновательно отказывающих в разрешениях на строительство.

Об этом вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сказал на брифинге после совещания с участием генпрокурора Юрия Луценко по борьбе с коррупцией в строительной сфере.

"Мы прошлись по всем горячим вопросам, касающимся коррупции в строительном секторе. Это вопрос ответственности как чиновников, так и застройщиков. С другой стороны, мы приняли решение — было дано поручение генерального прокурора областным прокурорам принимать заявления о безосновательных отказах (при предоставлении разрешений на строительство — ред.)", — сказал он.

По словам Зубко, будут приниматься и кадровые решения по назначениям, увольнениям и отстранениям лиц, причастных к безосновательным отказам в предоставлении разрешений на строительство.

"Сегодня также состоялся откровенный разговор с точки зрения взаимоотношений застройщиков и руководителей на местах как в новообразованных органах, по которым возникают непосредственно проблемы с жителями городов, так и государственных архитектурных инспекциях, работающих в областях. С этого времени мы начинаем отсчет борьбы по двух направлениям — дисциплинарному и по вопросам правоохранительных органов", — сказал Зубко.

Ранее на совещании Луценко заявил, что взятки за получение разрешительных документов в сфере строительства выросли в несколько раз со времен экс-президента Виктора Януковича. Генпрокурор заявил, что больше не собирается мириться с коррупцией в строительной отрасли, и пообещал сажать коррупционеров в тюрьме.