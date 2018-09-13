В этом году в Украине зафиксировано 3 случая заболевания лихорадкой Западного Нила

За 7 месяцев текущего года в Украине зарегистрировано три случая заболевания геморрагической лихорадкой Западного Нила, все - в Полтавской области. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

"За 7 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано 3 случая заболевания геморрагической лихорадкой Западного Нила (ГЗН), за аналогичный период 2017 года - 1 случай. Все случаи зарегистрированы в Полтавской области, в результате укусов комаров, инфицированных возбудителем. Смертельных случаев не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Киеве заподозрили лихорадку Западного Нила у мужчины. Симптомы заболевания появились после его возвращения с отдыха на Кипре.

В Центре общественного здоровья рассказали, что мужчина был госпитализирован в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева с предварительным диагнозом менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Анализ сыворотки крови направили в вирусологическую референс-лабораторию, в результате чего были обнаружены антитела к вирусу лихорадки Западного Нила. Сейчас исследования продолжаются.

Отметим, лихорадка Западного Нила - это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой. Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты, откуда еще одно название - "утиная лихорадка".

Отдельные вспышки регистрируются в странах Центральной Азии (Казахстан, Туркмения, Таджикистан), Закавказья (Азербайджан, Армения), США, Канаде, Мексике, странах Центральной Америки и Карибского бассейна, Австралии, зафиксированы случаи в России и Украине.