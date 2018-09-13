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Жителям Украины советуют не путешествовать в столицу Зимбабве

Холера в столице Зимбабве
18:35 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения столицы Зимбабве города Хараре из-за регистрации случаев заболевания холерой.

Соотечественникам, которые уже находятся в Зимбабве, в МИД Украины рекомендуют проявлять особую осторожность и следить за новостями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД. 

"В связи с регистрацией случаев заболевания холерой в Республике Зимбабве, в том числе в столице страны - городе Хараре, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в Зимбабве, воздержаться от посещения столицы страны до нормализации эпидемиологической ситуации. Тем соотечественникам, которые уже находятся в Зимбабве, рекомендуем проявлять особую осмотрительность и соблюдать рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями", - говорится в сообщении.

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Напомним, Берлин договорился с Римом о возвращении нелегальных мигрантов из австрийско-немецкой границы.

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Новости Украины, Жители Украины, Столица Зимбабве, Украина, Холера в столице Зимбабве.
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