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Порошенко вывел из Нацсовета реформ Насирова и Гонтареву

Петр Порошенко
21:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ по изменению состава Национального совета реформ.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в состав Национального совета реформ и.о. министра финансов Украины Оксану Маркарову, заместителя главы Администрации Президента Украины Сергея Марченко и главу НБУ Якова Смолия.

Об этом говорится в указе №281/2018, опубликованном на сайте Главы государства.

"Ввести в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, таких лиц: Маркарову Оксану Сергеевну - первого заместителя министра финансов Украины; Марченко Сергея Михайловича - заместителя главы Администрации Президента Украины, возложив на него исполнение обязанностей секретаря Национального совета реформ; Смолия Якова Васильевича - председателя Национального банка Украины (с согласия)", - говорится в документе.

Также Президент этим указом выводит из состава членов Национального совета реформ Бориса Ложкина, освободив его от исполнения обязанностей заместителя председателя Национального совета реформ, Дмитрия Шимкива, освободив его от исполнения обязанностей секретаря Национального совета реформ, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, экс-министра финансов Александра Данилюка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, нардепа Сергея Рыбалко.

Ранее, 7 июня, Верховная Рада освободила Александра Данилюка от должности министра финансов Украины 254 голосами.

Кабмин назначил и.о. министра финансов Оксану Маркарову, которая до этого была заместителем министра финансов.

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Новости Украины, Верховная Рада, Нацсовет реформ, Петр Порошенко, Указ.
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