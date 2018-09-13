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В Минздраве готовят законопроект по правилам конкуренции на рынке

В Минздраве готовят законопроект по правилам конкуренции на рынке
22:14 Чт, 13 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
pixabay.com

Новости Украины: АМКУ направил Минздраву Украины обязательные к рассмотрению рекомендации по конкуренции на рынке лекарственных средств.

Антимонопольный комитет Украины направил Минздраву Украины ряд обязательных к рассмотрению рекомендаций по конкуренции и прозрачности на рынке лекарственных средств.

Об этом на странице в Facebook сообщила Государственный Уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Светлана Панаиотиди, передает УНН.

В Минздраве уже подтвердили свою готовность разрабатывать по требованию Комитета соответствующие нормативные акты, отметила она.

"Представитель Минздрава Александр Комарида подтвердил важность этого вопроса и готовность разрабатывать соответствующий нормативно-правовой акт.

Я всегда готова помогать во всем, что улучшит рынки фармацевтики и приведет к уменьшению стоимости лекарственных средств для потребителей и государства. Срока для начала разработки, я думаю, достаточно", - добавила Панаиотиди.

В АМКУ убеждены в том, что в Украине должен быть разработан и принят нормативно-правовой акт, "какими будут установлены четкие, прозрачные, недискриминационные правила промоции лекарственных средств для всех участников фармацевтических рынков".

В таком виде, в котором он существует сейчас, украинцам следует ожидать значительного подорожания лекарств, а в селах могут закрыться последние аптеки.

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Новости Украины, АМКУ, Лекарственные средства, Минздрав Украины, Рекомендации.
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