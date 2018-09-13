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НСЖУ требует публичный отчет по расследованиям убийств журналистов

Сергей Томиленко
23:35 Чт, 13 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Национальный союз журналистов Украины подписал заявление с требованием публичного отчета по расследованиям дел, связанных с убийствами украинских журналистов.

Национальный союз журналистов Украины выступил с требованием неотложного публичного отчета правоохранительной системы по ходу расследований и реагирования на дела, связанный с  убийствами украинских журналистов, в том числе, Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Вячеслава Веремия, Василия Сергиенко.

Об этом сказано в заявлении НСЖУ, сообщает Украинская правда.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко заявил со ссылкой на "Индекс физической безопасности журналистов", введенный Союзом журналистов совместно с партнерами, что с начала 2018 года в Украине зафиксировано 57 случаев применения силы по отношению к журналистам, а в 2017 году - 89. При этом, ни один из этих случаев, до сих пор не расследован должным образом, а виновные в преступлениях не привлечены к ответственности. В связи с этим, 16 сентября станет напоминанием и по отношению к власти взять на себя ответственность, и по отношению к коллегам осознавать важность солидарности.

В НСЖУ сообщили также о запланированных мероприятиях почтения памяти погибших  журналистов.

В Одессе пройдет почтение памяти Бориса Деревянко - погибшего редактора "Вечерней Одессы".

В Полтаве состоится шествие с возложением цветов к памятному знаку на Аллее журналистов.

В Ивано-Франковской области в Тлумацком районе в связи с 15-й годовщиной смерти Тараса Процюка в ходе войны в Ираке запланированы мероприятия на Аллее памяти журналистов Прикарпатья 

В Житомире, Ровно и Луцке состоятся публичные молебны по погибшим и умершим журналистам.

В Виннице и Сумах в местных университетах на факультетах журналистики проведут памятные мероприятия.

В Запорожье и Черкассах почтят память Василия Сергиенко, который был замучен в 2014 году.

Во Львове в Музее освободительной борьбы Украины запланирована акция в память об убитом журналисте Георгие Гонгадзе .

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Новости Украины, Безопасность, Журналисты, НСЖУ, Отчет, Сергей Томиленко, Требование.
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