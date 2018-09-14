День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина будет наращивать количество морского спецназа
Украина будет наращивать количество морского спецназа
Новости: МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Зимбабве
МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Зимбабве
Новости: Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Новости: Малоизвестные факты о съемках культовых фильмов
Малоизвестные факты о съемках культовых фильмов
X

МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Зимбабве

МИД Украины
04:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться от посещения Зимбабве в связи с регистрацией случаев заболевания холерой.

В связи с регистрацией случаев заболевания холерой в Республике Зимбабве, в том числе в столице страны - Хараре, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в Зимбабве, воздержаться от посещения столицы страны, до нормализации эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Тем соотечественникам, которые уже находятся в Зимбабве, в МИД посоветовали проявлять особую осторожность и соблюдать рекомендации местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о возможности воспользоваться разработанным Министерством иностранных дел приложением "ДРУГ" - Добровольная регистрация украинских граждан при поездках за границу ради оперативности в коммуникации.

В случае возникновения обстоятельств, требующих консульского реагирования, в МИД порекомендовали обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике по номеру телефона экстренной помощи: (0027) 720281198, на адрес электронной почты: [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: [email protected]

Напомним, в столице Зимбабве Хараре 11 сентября объявили чрезвычайное положение после того, как количество погибших от вспышки холеры возросло до 20 человек, а количество инфицированных превысило 2 тысячи человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Африка, Зимбабве, МИД Украины, Холеры.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В этом году в Украине зафиксировано 3 случая заболевания лихорадкой Западного Нила Зубко пригрозил увольнениями за безосновательные отказы в разрешениях "Брат пойдет на брата, будут конфликты": УПЦ МП не признает украинскую церковь

Последние новости

Врачи указали самую вредную позу для сна Кабмин прокомментировал расследование в отношении Омеляна Город и горы: мощные кадры, которые завораживают (Фото)
Сегодня читают
01 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
02 Новая участница ВИА Гры: что известно о девушке
03 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
04 Украинка полтора месяца скрывается от мужа в посольстве в Тегеране
05 Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча
Новости сегодня
04:37 Мода 2018: вещи, которые сделают ваш образ роскошным (Фото)
04:20 Цукерберг: Facebook готов противодействовать вмешательствам в выборы
04:08 С начала года на Донетчине изъято наркотиков на миллион гривен
03:56 Вещи из прошлого, которые вызовут у вас приступ ностальгии (Фото)
03:18 Эксперты рассказали о влиянии смартфонов на здоровье
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе
Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе
Новости: В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки
В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки
Новости: ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой (Фото)
ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь