МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Зимбабве

В связи с регистрацией случаев заболевания холерой в Республике Зимбабве, в том числе в столице страны - Хараре, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в Зимбабве, воздержаться от посещения столицы страны, до нормализации эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Тем соотечественникам, которые уже находятся в Зимбабве, в МИД посоветовали проявлять особую осторожность и соблюдать рекомендации местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о возможности воспользоваться разработанным Министерством иностранных дел приложением "ДРУГ" - Добровольная регистрация украинских граждан при поездках за границу ради оперативности в коммуникации.

В случае возникновения обстоятельств, требующих консульского реагирования, в МИД порекомендовали обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике по номеру телефона экстренной помощи: (0027) 720281198, на адрес электронной почты: [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: [email protected]

Напомним, в столице Зимбабве Хараре 11 сентября объявили чрезвычайное положение после того, как количество погибших от вспышки холеры возросло до 20 человек, а количество инфицированных превысило 2 тысячи человек.