СНБО: Сокращение населения угрожает нацбезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что количество украинцев ежегодно сокращается катастрофическими темпами.

Заявление об этом появилось на веб-странице Турчинова.

Секретарь СНБО сообщил статистические данные, согласно которым около 1 миллиона человек в Украине имеют наркотическую зависимость, еще больше – страдают от алкоголизма. Ежегодно от наркозависимости, алкоголизма и различных заболеваний, связанных с ними, умирают около 120 000 человек.

"Добавьте к этому огромное количество украинцев, которые ежегодно покидают Украину в поисках лучшей судьбы, а также уменьшения рождаемости, старения нации и, соответственно, увеличение общего уровня смертности населения. Все это приводит к тому, что количество украинцев ежегодно сокращается катастрофическими темпами и все это в результате представляет реальную угрозу национальной безопасности нашего государства",– заявил Турчинов.

Политик добавил, что государству не хватает системных и действенных программ борьбы с наркоманией и алкоголизмом. Турчинов также вспомнил о религиозных организациях, которые без поддержки государства создают реабилитационные центры и пожаловался на их преследования со стороны государства.

"Вместо поддержки, о чем свидетельствуют письма, которые поступают ко мне, наблюдается противодействие их работе со стороны силовых структур. ... Только за последние два года был проведен 21 обыск реабилитационных центров, возбуждены уголовные дела. Это вызывает очень много вопросов о мотивации подобных действий ", – сообщил Турчинов.