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Погода на выходные в Украине: синоптики сообщили о летней жаре

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Погода на выходные
10:29 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: 15-16 сентября погода в Украине будет по-летнему теплой, а температура в среднем составит 23-25 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

На протяжении выходных, 15-16 сентября, воздержится переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны местами пройдут грозовые дожди, температура воздуха днем 20-23 градусов тепла. На востоке страны ожидаются дожди. Дневная температура воздуха в регионе +23...+25 градусов. В центральных областях также преимущественно ясная погода, однако в Полтавской и Кировоградской областях пройдут грозовые дожди. Днем столбики термометров покажут 23-25 градусов выше нуля.

На севере страны без осадков, дневная температура воздуха 22-24 градусов с отметкой "плюс". На юге синоптики обещают дожди, а в Одесской и Николаевской областях, а в Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут сильные грозовые осадки. Температура воздуха в регионе +23...+26 градусов.

15 сентября ночью в западных, восточных областях, Крыму и Приазовье, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.  Температура воздуха +23...+25 градусов.

Погода 15 сентября, в субботу; Фото: meteo.gov.ua

Погода в субботу, 15 сентября, в городах Украины:

в Киеве - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +24...+26°;

в Виннице - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +24...+26°;

в Луганске - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;

в Луцке - дождь и гроза, ночью +11...+13°, днем +23...+25°;

во Львове - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +20...+22°;

в Днепре - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +22...+24°;

в Донецке - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;

в Житомире -дождь и гроза, ночью +12...+14°, днем +22...+24°;

в Запорожье - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +22...+24°;

в Ивано-Франковске - дождь с грозой, ночью +11...+13°, днем +21...+23°;

в Кропивницком - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +22...+24°;

в Николаеве - дождь и гроза, ночью +14..+16°, днем +23...+25°;

в Одессе - дождь и гроза, ночью +15...+17°, днем +23..+25°;

в Полтаве -ясно, ночью +14...+16°, днем +23...+25;

в Ровно - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +20...+22°;

в Симферополе - дождь и гроза, ночью +16...+18°, днем +23...+25°;

в Сумах - ясно, ночью +13...+15°, днем +24...+26°;

в Тернополе - дождь и гроза, ночью 13...+15°, днем +22...+24°;

в Ужгороде - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;

в Харькове - дождь и гроза, ночью +15...+17°, днем +22...+24°;

в Херсоне - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +22...+24°;

в Хмельницком - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +24...+26°;

в Черкассах - ясно, ночью +14..+16°, днем +23...+25°;

в Чернигове - солнечно, ночью +13...+15°, днем +24...+26°;

в Черновцах - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +24...+26°.

16 сентября в западных областях будет сухая и теплая погода, температура воздуха +20...+22 градуса; на всей остальной территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди, температура воздуха +23...+25 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.  

 Погода 16 сентября, в воскресенье; Фото: meteo.gov.ua

Погода в воскресенье, 16 сентября, в городах Украины:

в Киеве - ясно, ночью +14...+16°, днем +20...+22°;

в Виннице - ясно, ночью +13...+15°, днем +20...+22°;

в Луганске - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;

в Луцке - ясно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

во Львове - ясно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Днепре - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +22...+24°;

в Донецке - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;

в Житомире -ясно, ночью +12...+14°, днем +19...+21°;

в Запорожье - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +22...+24°;

в Ивано-Франковске - ясно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Кропивницком - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +20...+22°;

в Николаеве - дождь и гроза, ночью +14..+16°, днем +23...+25°;

в Одессе - дождь и гроза, ночью +15...+17°, днем +23..+25°;

в Полтаве - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +20...+22;

в Ровно - ясно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Симферополе - дождь и гроза, ночью +16...+18°, днем +23...+25°;

в Сумах -  дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +20...+22°;

в Тернополе - ясно, ночью 10...+12°, днем +20...+22°;

в Ужгороде - ясно, ночью +11...+13°, днем +23...+25°;

в Харькове - дождь и гроза, ночью +15...+17°, днем +22...+24°;

в Херсоне - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +22...+24°;

в Хмельницком - ясно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Черкассах -  дождь и гроза, ночью +14..+16°, днем +20...+22°;

в Чернигове - солнечно, ночью +13...+15°, днем +20...+22°;

в Черновцах - ясно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°.

Афиша интересных событий в Украине на 15-16 сентября

Начало следующей недели порадует украинцев сухой и теплой погодой, лишь ночью 17 сентября в Крыму, днем 18 сентября на севере Левобережья местами небольшой дождь. Температура в южных областях ночью 10-16°, днем 20-25° ; на остальной территории ночью 7-12°, днем 18-24 . В Киеве и Киевской области 17-18 сентября без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

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Новости Украины, 15-16 сентября, Дожди, Жара, Погода в Украине, Погода на 15-16 сентября, Погода на выходные, Прогноз погоды, Синоптики.
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