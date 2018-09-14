ВСУ будут участвовать на учениях Saber Junction в Германии

Подразделение 13-го отдельного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины примет участие в учениях Saber Junction в Германии.

Как передает корреспондент, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"На военном полигоне возле города Хохенфельс украинские десантники примут участие в ежегодных учениях, которые проводятся командованием США в Европе для оценки готовности одной из боевых бригад американской армии", - отметил он.

Спикер добавил, что маневры Saber Junction начались 4 сентября и продлятся до конца месяца.

Десантники 95-й отдельной аэромобильной бригады, базирующейся в Житомире, присоединятся к активной фазе учений.