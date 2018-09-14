На "Доступные лекарства" украинцам возместили более 80 % стоимости

С начала этого года в Украине по программе "Доступные лекарства" пациентам выписали 15,6 млн рецептов. Из них по 12,6 млн рецептам, а это более 80%, была возмещена стоимость лекарств, сообщается на Правительственном портале, передает УНН.

Так, по состоянию на 1 сентября 2018 года в программе "Доступные лекарства" принимают участие более 8000 аптечных учреждений. Общая сумма возмещенных средств аптечным заведениям за 8 месяцев составляет более 600 млн грн.

Кроме этого, с 3 августа этого года в Украине утвердили новую редакцию Реестра лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.

"Количество лекарств по торговым названиям, которые отпускаются бесплатно, в новой редакции Реестра составляет 59, что на 12 больше, чем было ранее. Общее количество лекарств по торговым названиям, которые включены в новую редакцию, увеличено с 239 до 261", — сказал вице-премьер-министр Украины Павло Розенко.

Справка. Программа "Доступные лекарства" в Украине начала действовать с апреля 2017 года.

Сегодня реализация программы оказалась под угрозой срыва, предупреждают специалисты, прогнозируя последствия возможного принятия зарегистрированного в парламенте "аптечного" законопроекта №8591.

Все дело в том, что указанный документ предлагает значительно сократить количество аптек в стране. Если это произойдет, то помимо утраты физической доступности, лекарства для украинцев значительно вырастут в цене.