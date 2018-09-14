Раскрыта преступная группа, "заработавшая" 7 миллионов на ЗНО

Полицейские разоблачили группу должностных лиц, которые в течение 2008-2013 годов систематически завышали результаты ВНО за денежное вознаграждение, что нанесло бюджету Украины ущерб в размере 7 миллионов гривен. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Национальной полиции, передает УНН.

"Следствием установлено более 800 фактов незаконных изменений результатов оценки. Таким образом злоумышленники нанесли ущерб Госбюджету страны на сумму свыше 7 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Преступную деятельность группировки разоблачили.

В состав преступной организации входили руководитель Украинского центра оценивания качества образования, два его заместителя и еще двое должностных лиц указанного учреждения.

Полицейские выяснили, что подозреваемые имели право доступа к информации центра о результатах внешнего независимого оценивания. Благодаря этому в течение 2008-2013 годов они завышали результаты оценки за денежное вознаграждение. Такая фальсификация результатов ВНО позволила определенным лицам поступить в вузы и учиться у них именно за счет государства.

Таким образом злоумышленники нанесли ущерб Государственному бюджету Украины на сумму свыше 7 миллионов гривен.

Эти средства были потрачены на обучение лиц, которые были зачислены на бюджетную форму не по результатам конкурса, а в результате противоправного завышения результатов.

Сейчас участникам группировки инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), а также ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.