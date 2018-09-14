Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4489256-reva-v-2019-m-potrebnost-v-subsidiyah-budet-menshe.html
Рева: В 2019-м потребность в субсидиях будет меньше
19:42 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Министр социальной политики Украины Андрей Рева дал прогноз по субсидиям на 2019 год.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева прогнозирует, что потребность в субсидиях в 2019 году будет меньше, чем в 2018 году.
"Потребность в субсидиях будет меньше, чем в 2018 году", - сказал он журналистам после внеочередного заседания правительства в пятницу.
По словам Ревы, это связано с повышением пенсий и ростом заработной платы в 2018 году.
В то же время министр отметил, что точной окончательной суммы средств, которая будет необходима на субсидии в 2019 году, пока нет, так как это будет зависеть от цены на газ для населения.
"На сегодня такой договоренности нет", - сказал он, отвечая на вопрос о повышении цены на газ.
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