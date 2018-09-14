До конца года еще 20 млн украинцев найдут семейного врача

Около 20 млн украинцев до конца 2018 года подпишут декларации с семейными врачами, прогнозирует премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я думаю, что в этом году будет 20 млн людей, которые подпишут декларацию с семейными врачами. Сегодня (подписали - ред) примерно около 18 млн", - сказал он на внеочередном заседании Кабмина в Киеве в пятницу.

Он сообщил, что проект госбюджета на 2019 год предусматривает выделение на развитие первичной медпомощи 15 млрд грн.

"Этого будет достаточно, чтобы повысить зарплату. Мы как государство должны будем заплатить медику за здоровье пациента. Адресность повышает ответственность и качество", - сказал он.

В.Гройсман сообщил, что в медучреждениях, которые вошли в реформу, доходы медиков возросли в два-три раза.

"Там где уже началась эта реформа, там есть врачи, которые раньше получали 5-6 тыс. грн, а сегодня получают от 12 до 16 тыс. грн", - сказал он.

"За один год возобновить систему, которая разрушалась 25 лет, очень-очень сложно, почти невозможно", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, проект госбюджета на 2019 год предусматривает, что с 2019 года вторичная медицинская помощь, в том числе консультации специалистов, анализы и исследования, если они будут оказываться по направлению семейного врача, будет безоплатной и будет оплачиваться через Национальную службу здоровья. Проект госбюджета на 2019 год предусматривает выделение на это 2 млрд грн.

Кроме того, правительство планирует в 2019 году запустить пилотный проект по реформированию системы экстренной медицинской помощи в пяти-шести областях Украины. Из госгосбюджета на это будет выделено 1 млрд грн, еще 1 млрд грн – из местных бюджетов.