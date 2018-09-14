МОН: учебники для первоклассников доставят в школы до октября

Все буквари, учебники по математике и курса "Я исследую мир" для 1 класса уже напечатаны на 100% и должны быть доставлены в школы до 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.

"100% букварей, учебников по математике и курса "Я исследую мир" для 1 класса напечатаны и передаются на развоз в областные книжные базы", - говорится в сообщении.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, учебники должны быть в школах до 1 октября.

"Мы довозим все книги в областные книжные базы, а дальше их развозят местные органы самоуправления. Поэтому я хочу обратиться к управленцам на местах: пожалуйста, не затягивайте с развозкой, сразу как только получите учебники на областные базы - начинайте подвоз в школы", - сказала она.

Отмечается, печать учебников в этом году имела ряд рисков, поскольку сейчас печатается в 2,5 раза больше книг, чем обычно - более 18 млн экземпляров и сразу три линейки учебников: для 1, 5 и 10 классов. В целом сроки развозки учебников в школы сдвинулись в среднем в месяц.