День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Эффект ПТБ": Глава МИД Швеции рассказал почему растет поддержка ЕС
"Эффект ПТБ": Глава МИД Швеции рассказал почему растет поддержка ЕС
Новости: Экс-премьер Британии дал прогноз: Brexit отменят, Европа выживет
Экс-премьер Британии дал прогноз: Brexit отменят, Европа выживет
Новости: Украина сенсационно обыграла Испанию в отборе на ЧМ-2019 по баскетболу
Украина сенсационно обыграла Испанию
Новости: "Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)
"Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)
X

Военные ВСУ в 2019 году будут получать на 30% больше

Петр Порошенко
22:40 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В 2019 году зарплата украинских военных увеличится минимум на 30%.

Президент Украины Петр Порошенко приветствует заложенное в проекте государственного бюджета на 2019 год повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих.

"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержанная СНБО инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в (проекте) бюджете-2019, представленном сегодня Кабмином", - написал глава государства на странице в Фейсбуке.

П.Порошенко подчеркнул, что с 2019 года зарплата военных "увеличится минимум на 30%".

Как сообщалось, в пятницу в ходе презентации проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что общий бюджет на безопасность и оборону составит 209,5 млрд грн.

По его данным, на развитие и модернизацию военной техники будет выделено 36,2 млрд грн (+3,9 млрд грн по сравнению с 2018 годом), на денежное обеспечение военнослужащих – 108,3 млрд грн (+24,1 млрд грн), общественную безопасность – 82,1 млрд грн (+16,1 млрд грн).

Премьер также отметил, что "военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн".

По словам В.Гройсмана, в других службах правопорядка будут получать минимальную зарплату несколько ниже, но не менее 9 тыс. грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бюджет-2019, Зарплата военным, Петр Порошенко, СНБО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Омелян сегодня сдаст загранпаспорта в НАБУ Кабмин не планирует отстранять Омеляна от должности на время следствия В Украине готовят новый перечень сайтов, рекомендованных для запрета

Последние новости

Формула-1 показала концепты болида на 2021 год Kia Motors представила новые Ceed GT и ProCeed Климкин: Решение суда Лондона позволит рассматривать агрессию РФ против Украины
Сегодня читают
01 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
02 Секретарь СНБО заручился поддержкой Jigsaw по противодействию РФ
03 Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Шахтер - Хоффенхайм: стал известен райдер гостей
05 СМИ: Стали известны новые доказательства по подозреваемым в отравлении Скрипалей
06 "Терять мне нечего": Беллью о бое с Усиком
Новости сегодня
23:46 Забавные животные, которые подарят улыбку
23:38 Климкин: РФ считала, что мы не продлим закон о местном самоуправлении на Донбассе
23:38 Луценко о прослушке "Схем": журналисты были свидетелями преступления
23:33 Пять причин, по которым мозг отказывается работать
23:26 Криштиану Роналду пошутил над журналистом (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться
Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться
Новости: В Армянске официально введен режим ЧС
В Армянске официально введен режим ЧС
Новости: Правительство представило проект бюджета на 2019 год: подробности изменений
Проект бюджета на 2019 год Кабмина
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь