Военные ВСУ в 2019 году будут получать на 30% больше

Президент Украины Петр Порошенко приветствует заложенное в проекте государственного бюджета на 2019 год повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих.

"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержанная СНБО инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в (проекте) бюджете-2019, представленном сегодня Кабмином", - написал глава государства на странице в Фейсбуке.

П.Порошенко подчеркнул, что с 2019 года зарплата военных "увеличится минимум на 30%".

Как сообщалось, в пятницу в ходе презентации проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что общий бюджет на безопасность и оборону составит 209,5 млрд грн.

По его данным, на развитие и модернизацию военной техники будет выделено 36,2 млрд грн (+3,9 млрд грн по сравнению с 2018 годом), на денежное обеспечение военнослужащих – 108,3 млрд грн (+24,1 млрд грн), общественную безопасность – 82,1 млрд грн (+16,1 млрд грн).

Премьер также отметил, что "военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн".

По словам В.Гройсмана, в других службах правопорядка будут получать минимальную зарплату несколько ниже, но не менее 9 тыс. грн.